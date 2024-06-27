اخبار الخليج

مسؤول أممي: ملتزمون بإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة

0 نشر
واس - جنيف 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: ملتزمون بإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد كبير مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة أن فرق الإغاثة التابعة للمنظمة لا تزال ملتزمة بشدة بإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة، على الرغم من المخاطر المتزايدة للعمل هناك.
ونفى منسق الإغاثة الطارئة مارتن غريفيث إصدار أي إنذار نهائي بتوقف جهود الإغاثة ما لم تتحسن الأوضاع الأمنية، وقال إن هناك حاجة إلى فتح جميع المعابر، والسلامة والأمن، وإعادة تشغيل الرصيف، والحصول على المساعدات من الشاطئ، وكل الأيدي العاملة لتحقيق ذلك ووصول المساعدات إلى كل من يحتاجها.

تقييم مؤلم

وتأتي تصريحات غريفيث في أعقاب نشر آخر تقييم مؤلم عن انعدام الأمن الغذائي في غزة، والذي سلط الضوء على الخطر الكبير لحدوث مجاعة في جميع أنحاء القطاع طالما استمر الصراع مع قطع المساعدات الإنسانية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأفادت وكالة الأونروا في آخر تحديث لها، أن الهجوم البري في المناطق الجنوبية في غزة يستمر في التوسع، خاصة في مدينة غزة وشرق رفح، ما يسبب المزيد من المعاناة الإنسانية ومنع وصول المساعدات.
فضلًا عن استمرار الغارات الجوية المكثفة في وسط غزة، لا سيّما في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وفي شرق دير البلح.
كما استمرت أعمال العنف المميتة في في الضفة الغربية المحتلة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا