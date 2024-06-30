الارشيف / اخبار الخليج

تطورات العدوان.. استشهاد فلسطيني في قصف على مخيم نور شمس

0 نشر
واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد فلسطيني في قصف على مخيم نور شمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شاب فلسطيني مصرعه وجرح آخرون اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء قصف منزل في حي المنشية بمخيم نور شمس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية خلال ثمانية أشهر إلى أكثر من 500 شهيد. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

مدينة غزة

استشهد 16 فلسطينياً على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في حصيلة جديدة للقصف الإسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة غزة.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت منتزه مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا