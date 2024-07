شكرا لقرائتكم خبر عن "البديوي": دول مجلس التعاون تطور قدراتها بالملاحة الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

البديوي: لدول مجلس التعاون جهودًا واضحة في تعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية



تأهيل الكوادر البشرية

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز العمل بين المجلس والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وبحث سبل تأطير العمل المشترك في المجال بين الجانبين.جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة البحرينية المنامة اليوم, برئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية كلاي ماوري، وذلك على هامش مشاركته في النسخة السادسة من منتدى الفضاء الدولي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)خلال اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات أبرزها، سبل تعزيز آفاق علاقات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون خلال الفترة المقبلة.وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تسير بخطي ثابته تجاه تطوير قدراتها المتعلقة بالملاحة الفضائية، بما في ذلك تأهيل الكوادر البشرية، والدخول في شراكات إقليمية ودولية، والبحث عن فرص استثمارية في القطاع، مبيناً أن الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية أحد الجهات والروافد التي يمكن التعويل عليها والاستفادة منها، لتطوير قدرات الدول المتعددة.