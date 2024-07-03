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ضحايا العدوان المستمر.. 37953 شهيدًا في قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 271 على التوالي إلى 37953 شهيداً، ونحو 87266 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 28 فلسطينياً وإصابة 125 بجروح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

قطاع غزة

وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، لم يجرى انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل معدات الإنقاذ.
استشهد 11 فلسطينيا مساء أمس الثلاثاء، في قصف للاحتلال على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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