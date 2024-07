شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا العدوان المستمر.. 37953 شهيدًا في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

حنان بلخي: قطاع الرعاية الصحية وحده في #غزة يحتاج إلى 80 ألف لتر من الوقود يومياً ليعمل، ولم يصل إلى القطاع ما بين 25 إلى 27 يونيو سوى حوالي 195 ألف لتر إلى 200 ألف لتر.#اليوم | @HananBalkhy



للمزيد: https://t.co/bA3YZ8IZVt pic.twitter.com/2aJm6rWlrE — صحيفة اليوم (@alyaum) July 2, 2024

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 271 على التوالي إلى 37953 شهيداً، ونحو 87266 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 28 فلسطينياً وإصابة 125 بجروح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، لم يجرى انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل معدات الإنقاذ.استشهد 11 فلسطينيا مساء أمس الثلاثاء، في قصف للاحتلال على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.