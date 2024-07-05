الخليج اليوم .. السعودية تتكفل بعلاج مرضى السرطان من قطاع غزة في الأردن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تكفلت السعودية بعلاج عدد من مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن، الذين حرموا من فرصة العلاج بسبب الظروف الصحية الصعبة في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، يوم الخميس، بأن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" وقع مع "مركز الحسين للسرطان" في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقية مشتركة لعلاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن.

ومن المقرر أن يستفيد من هذه الاتفاقية 150 فردا، بقيمة تبلغ 3 ملايين و615 ألف دولار.

وتسببت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، في خلق وضع مأساوي جراء تدمير المرافق الصحية وقصفها، وكذلك مختلف المنشآت المدنية بما في ذلك المدارس.

وقد خرجت المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة، بالإضافة إلى نقصص الكهرباء الذي يؤثر على عمل المستشفيات الميدانية.

المصدر: واس