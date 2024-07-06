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تطورات العدوان.. إصابة 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. إصابة 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب تسعة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه الطبية نقلت تسعة جرحى لمستشفيات مدينة نابلس، بعد إصابتهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

المسجد الأقصى

وفي مدينة القدس المحتلة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلت وصول مئات المصلين للمسجد الأقصى المبارك.
وذلك في إطار عمليات التضييق المستمرة على الفلسطينيين لدخول الأقصى، في حين يسمح للمستوطنين باقتحام المسجدالأقصى بشكل مستمر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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