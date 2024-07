شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. إصابة 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

مقتل 3 من موظفي الأمم المتحدة في قصف إسرائيلي استهدف بوابات مخزن لتوزيع المساعدات الإنسانية وسط #غزة



للمزيد | https://t.co/LP8j6AXNpQ#فلسطين | #اليوم

المسجد الأقصى

الدمام - شريف احمد - أصيب تسعة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه الطبية نقلت تسعة جرحى لمستشفيات مدينة نابلس، بعد إصابتهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مدينة القدس المحتلة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلت وصول مئات المصلين للمسجد الأقصى المبارك.وذلك في إطار عمليات التضييق المستمرة على الفلسطينيين لدخول الأقصى، في حين يسمح للمستوطنين باقتحام المسجدالأقصى بشكل مستمر.