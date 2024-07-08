شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح من وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، آلاف الفلسطينيين على النزوح من منازلهم الواقعة في وسط وشرق مدينة غزة، على وقع بدء عملية عسكرية جديدة في قلب مدينة غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قامت بإجبار سكان أحياء التفاح والدرج والبلدة القديمة في مدينة غزة على النزوح من منازلهم، بالتزامن مع عمليات القصف الجوي والمدفعي العنيف.
وأعلنت مستشفيات شمال قطاع غزة من جانبها، حالة الطوارئ لاستقبال شهداء وجرحى العملية الجديدة، مع بدء عملية عسكرية في محيط مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قامت بإجبار سكان أحياء التفاح والدرج والبلدة القديمة في مدينة غزة على النزوح من منازلهم، بالتزامن مع عمليات القصف الجوي والمدفعي العنيف.
قطاع غزةوأشارت إلى أن آلاف العائلات باتت تقيم في شوارع غرب مدينة غزة بعد تهجيرهم من منازلهم. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وسط تحذيرات من وفاة المزيد من المرضى والمصابين.. وفاة مريضين فلسطينيين نتيجة توقف محطة #الأوكسجين في مستشفى ناصر#اليوم #فلسطين #غزة— صحيفة اليوم (@alyaum) July 7, 2024
التفاصيل: https://t.co/I9kXrEoWSf pic.twitter.com/Cb6e84aic5
وأعلنت مستشفيات شمال قطاع غزة من جانبها، حالة الطوارئ لاستقبال شهداء وجرحى العملية الجديدة، مع بدء عملية عسكرية في محيط مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة.