شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح من وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، آلاف الفلسطينيين على النزوح من منازلهم الواقعة في وسط وشرق مدينة غزة، على وقع بدء عملية عسكرية جديدة في قلب مدينة غزة.وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قامت بإجبار سكان أحياء التفاح والدرج والبلدة القديمة في مدينة غزة على النزوح من منازلهم، بالتزامن مع عمليات القصف الجوي والمدفعي العنيف.وأشارت إلى أن آلاف العائلات باتت تقيم في شوارع غرب مدينة غزة بعد تهجيرهم من منازلهم. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأعلنت مستشفيات شمال قطاع غزة من جانبها، حالة الطوارئ لاستقبال شهداء وجرحى العملية الجديدة، مع بدء عملية عسكرية في محيط مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة.