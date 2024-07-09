شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية في 3 أيام.. الاحتلال يقصف مدرسة للنازحين الفلسطينيين بغزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي آلاف النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بإصابة أكثر من 13 نازحًا بجروح مختلفة، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا المستشفى بعد تعرض المدرسة لقصف إسرائيلي، وهي المرة الثانية التي تقصف فيها طائرات الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلال 3 أيام. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بإصابة أكثر من 13 نازحًا بجروح مختلفة، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا المستشفى بعد تعرض المدرسة لقصف إسرائيلي، وهي المرة الثانية التي تقصف فيها طائرات الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلال 3 أيام. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#عاجل | #المملكة تدين محاولات الاحتلال تصنيف "#الأونروا" منظمة إرهابية وتؤكد أن على اسرائيل باعتبارها دولة احتلال عليها الالتزام بالقانون الدولي— صحيفة اليوم (@alyaum) June 1, 2024
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