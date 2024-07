شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية في 3 أيام.. الاحتلال يقصف مدرسة للنازحين الفلسطينيين بغزة والان نبدء بالتفاصيل

استمرار القصف

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي آلاف النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بإصابة أكثر من 13 نازحًا بجروح مختلفة، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا المستشفى بعد تعرض المدرسة لقصف إسرائيلي، وهي المرة الثانية التي تقصف فيها طائرات الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلال 3 أيام. في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمخيمات وسط قطاع غزة، كما نفّذت مروحيات حربية للاحتلال عمليات قصف عشوائي على منازل الفلسطينيين في مخيمي البريج والنصيرات.