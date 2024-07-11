الخليج اليوم .. إلغاء هبوط طائرة في مطار أبها بآخر لحظة وكابتن طيار يوضح السبب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

"تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر إلغاء هبوط طائرة في آخر لحظة في مطار أبها بسبب دوامة هوائية، ويُظهر المقطع قيام طاقم الطائرة بعمل المناورة المعروفة باسم "Rejected Landing"، التي تُعبر عن إلغاء الهبوط بعد اقتراب الطائرة إلى 50 قدماً من المدرج، كما يُشير المقطع المتداول إلى وجود دوامة هوائية Devil Dust على المدرج، التي تُعتبر واحدة من أخطر الظواهر التي قد يواجهها الطيّار في أثناء الهبوط، مما يمكن أن يؤدي إلى إخلال توازن الطائرة.

وفي تحليله للواقعة، ذكر الكابتن طيار حسن الغامدي لـ"العربية.نت" بأن قائد الطائرة قد أحسن التصرف بإلغاء الهبوط الذي كان يمكن أن يؤدي إلى تحطم أحد الأجنحة، مما ينتج عنه ارتطامه بالأرض، وقال: جميعنا نعلم أن ما يبقي الطائرة في السماء هو الأجنحة وطريقة عملها التي تتطلب مرور الهواء حولها بانسيابية تامة، إذ أن أي خلل في هذه الانسبابية ينتج عنه خلل في توازن الطائرة وما شاهدناه في المقطع هو بداية حدوث خلل في انسيابية الهواء حول الأجنحة، ما أدى إلى إلغاء الكابتن للهبوط.

من جتهه، قال المتحدث الرسمي لـ مركز الأرصاد، حسين القحطاني، إن الظاهرة التي تشكلت على مطار أبها بالقرب من مدرج الهبوط 31 كانت يوم السبت الماضي عند الساعة 12:45 ظهراً وتعرف بـ "الزوبعة الغبارية"، وهي حالة خاصة تحدث في وقت ونطاق محدودين بشكل سريع؛ بسبب التباين في درجات الحرارة وقيم الضغط، وقد تم رصدها في حينه.

يذكر أن مطار أبها الدولي يعتبر من أبرز المطارات السعودية، إذ يؤدي دورًا حيويًا في ربط المنطقة الجنوبية من المملكة بالعالم من خلال خدماته الممتازة والتسهيلات التي يوفرها للمسافرين. تأسس مطار أبها في عام 1977، ومنذ ذلك الحين شهد تطورات كبيرة وإضافة للبنى التحتية والخدمات التي يقدمها. يعتبر المطار اليوم نقطة تجمع للعديد من شركات الطيران الوطنية والدولية، ما يجعله مركزًا هامًا للسفر والتواصل مع العالم.