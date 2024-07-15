الخليج اليوم .. أكثر من 5 ملايين دولار.. مواد غذائية للشعب الفلسطيني عبر الإنزال الجوي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استمراراً للجهود الإنسانية المقدمة من السعودية خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعبر الجسور البرية والبحرية والجوية، تم تدشين مشروع المساعدات الغذائية والتي سيتم إيصالها للمتضررين في قطاع غزة عبر عمليات الإنزال الجوي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان.

وفي التفاصيل التي كشفها المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أوضح أن هذه المبادرة السعودية من أجل كسر إغلاق المعابر البرية والبحرية بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، وتأتي هذه المساعدات تأكيدا على دعم السعودية للجهود الدولية الرامية إلى تقديم المواد الغذائية الأساسية عبر الإنزال الجوي للمتضررين في قطاع غزة.

10 طائرات لإنزال المساعدات الغذائية

وأوضح الجطيلي أنه سيستفيد من مشروع الإنزال الجوي ما يزيد عن 39,200 شخص، وأن تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بـ5,431,065 دولارا أميركيا، حيث تم تجهيز 10 طائرات لإنزال المساعدات الغذائية التي يبلغ وزنها 23.5 طن، تشتمل على 39,200 وجبة غذائية، صممت بطريقة مبتكرة لتحتوي على قيمة تغذوية عالية ولا تحتاج عند تناولها إلى مصدر طاقة لتسخينها.

وأكد الجطيلي أن السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة مستمرة في تقديم المساعدات بشتى الطرق المتاحة للمتضررين في قطاع غزة الذين يواجهون الجوع ونقص الغذاء، للتخفيف من حدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة أن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ما زالت مستمرة، وأن التبرع متاح على منصة ساهم على الشبكة العنكبوتية.