الأردن: قصف الاحتلال مقرات الأونروا تحدٍ صارخ للقانون الدولي

استهتار إسرائيل بالقانون الدولي

أدانت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات في غزة.وعدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة، القصف الإسرائيلي تحدّيًا صارخًا للقانون الدولي، واستمرارًا منها في استهداف المدنيين والمنشآت الإغاثية والدولية بشكل ممنهج.وقال السفير القضاة، إن استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، واستهداف مقار ومنشآت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية يعكس استهتار إسرائيل المستمر بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب. وجدد دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي.