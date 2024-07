شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يدين رفض الكنيست الإسرائيلي إقامة الدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

احتلال الفصل العنصري

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الإعلان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية.وقال أبو الغيط، في بيان اليوم: إن الإعلان وما تضمنه من مبررات باطلة يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة منذ 4 يونيو 1967. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وشدد على أن الإعلان الذي تزامن مع اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى يأتي استكمالًا لمساعي إسرائيل الانقلاب بالكامل على الاتفاقات الموقعة كافة وعلى القانون الدولي، ويهدف إلى شرعنة احتلال الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتطبيع تدنيس مقدساته وتقويض حل الدولتين رفضًا للسلام الذي ينشده المجتمع الدولي.