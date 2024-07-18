شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يدين رفض الكنيست الإسرائيلي إقامة الدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الإعلان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية.
وقال أبو الغيط، في بيان اليوم: إن الإعلان وما تضمنه من مبررات باطلة يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة منذ 4 يونيو 1967. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقال أبو الغيط، في بيان اليوم: إن الإعلان وما تضمنه من مبررات باطلة يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة منذ 4 يونيو 1967. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
مواقف تاريخية لـ #المملكة لدعم الدولة الفلسطينية— صحيفة اليوم (@alyaum) May 11, 2024
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