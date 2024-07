شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات الإماراتية" تحذر من خلل فني برمجيات CrowdStrike والان نبدء بالتفاصيل

⚠️

تنويه هام وعاجل من تدرا لمستخدمي برمجيات #CrowdStrike pic.twitter.com/fAmk32YI8e — تدرا 🇦🇪 TDRA (@tdrauae) July 19, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات الإماراتية عن خلل فني تقني فى تحديث برمجيات CrowdStrike، قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية في المؤسسات الحكوميةونصحت مستخدمي البرنامج بالتريث وعدم القيام بأي عمليات تحديث أو تحميل لبرمجيات CrowdStrike لحين حل الخلل. تنويه هام وعاجل من تدرا لمستخدمي برمجيات This is a Twitter Status This is a Twitter Status— تدراTDRA (@tdrauae)