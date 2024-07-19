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"الاتصالات الإماراتية" تحذر من خلل فني برمجيات CrowdStrike

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات الإماراتية عن خلل فني تقني فى تحديث برمجيات CrowdStrike، قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية
ونصحت مستخدمي البرنامج بالتريث وعدم القيام بأي عمليات تحديث أو تحميل لبرمجيات CrowdStrike لحين حل الخلل. تنويه هام وعاجل من تدرا لمستخدمي برمجيات This is a Twitter Status This is a Twitter Status— تدراTDRA (@tdrauae)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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