جيش الاحتلال يشن غارات على الحوثيين في اليمن

غارات على الحديدة

منشآت تخزين النفط

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شن المقاتلات التابعة لسلاح الجو غارات على أهداف تابعة جماعة الحوثيين، في منطقة ميناء الحديدة غربي اليمن.وقال المتحدث ، في بيان، إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت قبل قليل على أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن"، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت). وأضاف أن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".كانت جماعة الحوثيين، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى، جراء غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة غربي اليمن.وقالت عبر بيان مقتضب: "شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة".وبثت قناة فضائية تابعة للحوثيين مشاهد تظهر انفجارات هائلة واشتعال النيران جراء الغارات.جاء ذلك بعد يوم من إعلان جماعة الحوثي استهداف إسرائيل بطائرة مسيرة.