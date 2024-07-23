شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء خان يونس جنوب غزة إلى 89 اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي إلى 89 شهيداً وإصابة 263 بجروح مختلفة، وصفت جروح بعضهم بالخطيرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوجود عشرات المفقودين تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، لافتة النظر أن الطواقم الطبية نلقت 1217 مناشدة لطلب المساعدة، كما دمرت طائرات ودبابات الاحتلال خلال العدوان أكثر من 200 منزل.

