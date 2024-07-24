اخبار الخليج

ناميبيا ترحب برأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

0 نشر
واس - ويندهوك 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ناميبيا ترحب برأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت ناميبيا برأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لسياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون الناميبي، بيا موشيلينغا في بيان: "إن النتائج التي توصلت إليها المحكمة تتماشى مع رأي ناميبيا"، مؤكدًا أن مشاركة بلاده في هذه القضية مدفوعة بتأثير ما واجهته تاريخيًا من تمييز وفصل عنصريين.

احترام القانون الدولي

وأعرب موشيلينغا عن رغبته في لجوء المجتمع الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمتابعة هذا الرأي الاستشاري، وضمان الامتثال بطريقة تظهر الاحترام الكامل للقانون الدولي والأجهزة القضائية الدولية. لقراءة المقال كاملًا.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ورأت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 19 يوليو، أن الطابع المطول للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية والتمييزية يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا