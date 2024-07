شكرا لقرائتكم خبر عن ناميبيا ترحب برأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

احترام القانون الدولي

أكّدت محكمة العدل الدولية أنه يتوجب على جميع الدول الامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن سياسات إسرائيل، وعدم تقديم أي دعم من شأنه أن يُسهم في استمرار الوضع القائم.#اليوم

رحبت ناميبيا برأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لسياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون الناميبي، بيا موشيلينغا في بيان: "إن النتائج التي توصلت إليها المحكمة تتماشى مع رأي ناميبيا"، مؤكدًا أن مشاركة بلاده في هذه القضية مدفوعة بتأثير ما واجهته تاريخيًا من تمييز وفصل عنصريين.وأعرب موشيلينغا عن رغبته في لجوء المجتمع الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمتابعة هذا الرأي الاستشاري، وضمان الامتثال بطريقة تظهر الاحترام الكامل للقانون الدولي والأجهزة القضائية الدولية. ورأت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 19 يوليو، أن الطابع المطول للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية والتمييزية يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.