شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين قرار الكنيست بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الكويت قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان الأربعاء أن ذلك القرار يعد تعدياً سافراً على الأمم المتحدة ووكالاتها وتهديداً خطيراً لإحدى مؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية والتي تعنى بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وسائر مناطق عملياتها.

ودعت الكويت مجددا المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف وبحزم ضد تلك المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على الأونروا وجهودها في مساعدة الفلسطينيين إنسانيا واجتماعياً وضمان حق اللاجئين في العودة.