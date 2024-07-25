شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على خان يونس إلى 31 شهيداً والان نبدء بالتفاصيل

قصف مكثف

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 31 شهيداً ومئات الجرحى.وأفادت مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أن الطواقم الطبية انتشلت اليوم 31 شهيداً بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلي المكثف على الأحياء الوسطى والشرقية من المدينة.وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تواجه صعوبات في انتشال الشهداء والجرحى من مدينة خان يونس، بسبب كثافة القصف الذي يستهدف سيارات الإسعاف أثناء انتشال الجرحى، بالإضافة إلى خروج معظم مراكز الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني شرق المدينة عن الخدمة، إثر اجتياح دبابات وجرافات الاحتلال لكافة البلدات والمناطق الشرقية من المدينة.وفي مدينة رفح جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى من منازل ومنشآت فلسطينية، ويسمع دوي انفجارات ناتجة عن تفجير الاحتلال لمربعات سكنية في أحياء المدينة.