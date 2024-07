شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة جديدة تشعل الحرب بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

حرب إسرائيل ولبنان

ذكرت وسائل إعلام للاحتلال الإسرائيلي، مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال وشباب بصاروخ أطلق من لبنان، على مرتفعات الجولان والجليل الأعلى.وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إطلاق نحو 40 صاروخًا عبر الحدود، أصاب أحدها بلدة مجدل شمس الدرزية.وذكر وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، نحن نواجه حربا شاملة"، مضيفًا: أن مثل هذه الحرب ستأتي "بتكلفة" لإسرائيل.وذكرت خدمة إسعاف للاحتلال، أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما.هذا وترتفع حدة الاشتباكات مؤخرًا بشكل ملحوظ بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.