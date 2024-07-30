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الأمم المتحدة: نزوح 200 ألف شخص في غزة الأسبوع الماضي

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من 200,000 شخص في غزة - أي ما يعادل نحو 9% من السكان - نزحوا خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.
وقال المكتب في بيان اليوم إن عشرات الآلاف من الناس ما زالوا يعانون موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة بسبب أوامر الإخلاء تلك، والأعمال العدائية المستمرة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

رفح وخان يونس

وأوضح أن الشركاء الإنسانيين الذين يتتبعون تحركات السكان في غزة يقدرون أن التوجيهات الجديدة التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية، يومي السبت والأحد الماضيين، أثرت في أجزاء من رفح وخان يونس ودير البلح، إذ كان 56,000 شخص يقيمون هناك.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترسل مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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