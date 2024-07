شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: آلة القتل الاسرائيلية لم تشبع من استهداف المناطق اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي العدوان الإسرائيلي على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال: "لم تشبع آلة القتل الاسرائيلية من استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولًا إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان".وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء: "أدان ميقاتي العدوان الاسرائيلي السافر على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى الى سقوط العشرات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح". وأضاف: "أننا سنحتفظ بحقنا الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تسهم بردع العدوان الاسرائيلي، وقد دعوت مجلس الوزراء إلى الانعقاد غدًا وأدعو جميع الوزراء للمشاركة" بحسب البيان. وتابع ميقاتي: "هذا العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر نضعه في رسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمل مسؤولياته، والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية. كانت امرأة قد قُتلت وجُرح 17 شخصًا بينهم أطفال في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مساء اليوم الثلاثاء منطقة "حارة حريك" في الضاحية الجنوبية لبيروت.وكانت إسرائيل هددت باستهداف لبنان ردًا على اتهامها "حزب الله" بقصف بلدة مجدل شمس في الجولان الذي تحتله اسرائيل بصاروخ مساء يوم السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيًا، فيما نفى "حزب الله" نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادثة.