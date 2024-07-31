شكرا لقرائتكم خبر عن 299 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 39445 والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

كبير منسقي #الأمم_المتحدة للشؤون الإنسانية في #غزة تشدد على أهمية وقف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن



للمزيد | https://t.co/oL4E6tMWa9#فلسطين | #اليوم pic.twitter.com/bLdcWT0qt0 — صحيفة اليوم (@alyaum) July 30, 2024

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 299 على التوالي إلى 39445 شهيدًا، ونحو 91073 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 45 فلسطينيًا وإصابة 77 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وكثّفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفها مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.