الخليج اليوم .. وزير خارجية إيران لنظيره السعودي: سنتخذ إجراءات ضد إسرائيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، أن إيران ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وذكرت وكالة "إيسنا" أن الوزير بن فرحان أدان عملية اغتيال هنية، والتحرك ضد سلامة أراضي إيران من قبل إسرائيل وأعطى تقييمه للوضع في المنطقة بأنه "حرج وخطير".

كما شدد الوزير السعودي على "ضرورة خفض التوترات في المنطقة، وأعلن ترحيب السعودية بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بعد اغتيال هنية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره باقري كني وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي بيان لوكالة "إيسنا" الإيرانية، أكد الوزير الإيراني أن "إيران ستستخدم حقها الأصيل والمشروع في اتخاذ إجراءات وحاسمة ضد النظام الصهيوني المزيف حتى يتوقف جنون هذا النظام المستمر ويواجه الندم الأبدي".

وأكد باقري كني لنظيره السعودي أن "إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء ونفذت عدوانا إرهابيا واضحا باستشهاده (هنية).. إن انتهاك الأمن القومي لإيران جعل الاستقرار والأمن الإقليميين في مواجهة مخاطر جسيمة".

المصدر: إيسنا + واس