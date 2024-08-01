شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، بريطانيا والمجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، قائلا: "إن إسرائيل انتهكت سيادة لبنان واعتدت على أراضيه وتعتدي يوميا على المدنيين المدنيين بشكل سافر مخالفة بذلك القوانين الدولية".

وأضاف ميقاتى، خلال لقائه مع وزيري الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة دايفيد لامي وجون هيلى، أن لبنان مع الحل السياسي وتطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701 "، معربا عن تقديره وشكره للمملكة المتحدة لوقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمه على كافة الأصعدة.

وأشار إلى المباحثات التي أجراها مع نظيره البريطاني السبت الماضي في فرنسا والتي ركزت على الوضع في لبنان والمنطقة.

ومن جانبه، دعا وزيرالخارجية البريطاني جميع الأطراف إلى ضرورة احترام القرار الدولي الرقم 1701 وتطبيقه بكل بنوده فيما اشاد وزيرالدفاع بالشراكة القائمة بين الجيشين اللبناني والبريطاني، وشدد على ضرورة معالجة كل النزاعات بالحوار والأساليب الدبلوماسية ، محذرا من العواقب الوخيمة للعنف.