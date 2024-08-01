شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى: نشهد مرحلة جديدة من البناء والعطاء ونسير على طريق النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس السورى بشار الأسد أن سوريا تشهد مرحلةً جديدة من البناءُ والعطاء، وتسير بكل ثقة على طريق النصر والتحرير، داعيا الجميع الى العمل بكل قوة وعزيمة لتثبيت مقومات النصر وترسيخ دعائم الاستقرار وإعادة الأمان إلى كل شبر من ربوع سوريا ، والمساهمة فى دفع عجلة التطور والتقدم والبناء خدمةً للوطن وللمواطن الذى يستحقُّ منا الكثير.

وذكرت وكالة الانباء السورية / سانا/ ان ذلك جاء فى الكلمة التى وجها الرئيس السورى بشار الاسد اليوم / الخميس / إلى رجال القوات المسلحة السورية بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الجيش العربى السورى.



وقال الاسد أن سوريا حاضرةٌ بقوة وثبات فى جميع الميادين.. بدورها المحورى ومكانتها المرموقة.. بحضارتها الإنسانية وتاريخها العريق.. بعروبتها ومحبتها التى تتسع لجميع الاخوة والأصدقاء المخلصين..



.. مشيرا الى أن سوريا تستعيد اليوم عافيتَها ، بفضل كلِّ المخلصين والأوفياء ، وبفضل أبناءِ الشعب السورى الصامد وبفضل رجال الجيش السورى المدافعين عن شرف الوطن وكرامته.