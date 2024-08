شكرا لقرائتكم خبر عن غارات للاحتلال على الجنوب اللبناني.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرين في غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بلدة شمع في جنوب لبنان.كما أغار الطيران الحربي للاحتلال بعد ظهر اليوم الخميس، على بلدة كفركلا والمنطقة الواقعة بين بلدات مجدل زون وطير حرفا في جنوب لبنان، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان الحرب على غزة.