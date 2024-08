شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي تدعو إلى تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

حملات الاعتقال التعسفي

المواثيق الدولية

الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة التعاون الإسلامي أمس الخميس، عن قلقها إزاء استمرار وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، التي وثقتها المؤسسات القانونية المختصة.وتضمنت جرائم إعدام وتعذيب وتجويع واغتصاب وعزل وحالات الإخفاء القسرى، خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 أسيرًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، فضلًا عن استشهاد عشرات المعتقلين الذين لم يجر الكشف عن هوياتهم حتى الآن.وأدانت المنظمة استمرار حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى أكثر من 9700 أسير، منهم 80 أسيرة، و52 صحفيًا، وأكثر من 250 طفلًا، وأكثر من 3380 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، ونحو 600 أسير يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ودعت المنظمة إلى تحقيق دولي عاجل في الظروف غير الإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير والقواعد التي ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة.وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختصة، بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة.وجددت التأكيد على تضامنها ومساندتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين ودعمها لصمودهم، والتزامها بالعمل من أجل إيصال رسالتهم ومعاناتهم إلى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الحرية والعدالة لهم.