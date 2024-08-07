الخليج اليوم .. السعودية ترحب بمعلمي اللغة الصينية في المدارس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية الصينية بأن 175 معلما صينيا سيباشرون عملهم في تعليم اللغة الصينية في مدارس السعودية اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري.

وقالت الصحيفة ستكون هذه المجموعة المكونة من 175 معلما أول دفعة من معلمي اللغة الصينية الذين سيعملون في السعودية.

وأوضحت "تشاينا ديلي" أن المعلمين الصينيين القادمين للمملكة أكملوا التدريب السابق لتوظيفهم في جامعة "تيانجين" بـ29 يوليو الماضي.

وقامت بوضع أسس التدريب جامعة "تيانجين" ووزارة التعليم السعودية ومركز تعليم اللغات والتعاون التابع لوزارة التعليم الصينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعلم اللغة الصينية في المملكة سيكون ضمن المدارس الإبتدائية والمتوسطة.

وأعلن موقع متخصص في متابعة برامج تعليم اللغة الصينية أنه بموجب الاتفاق بين الصين والسعودية، ستقوم الصين بإيفاد 800 معلم للغة الصينية إلى السعودية.

وكان البلدان وقعا العام الماضي اتفاقا يهدف لتعزيز تعاونهما في شأن التعليم باللغة الصينية.

المصدر: "تشاينا ديلي"