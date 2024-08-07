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الخليج اليوم .. بعد ساعات من خسارتها.. السعودية أبوطالب تحصل على "هدية" وتعود للمنافسة في أولمبياد باريس

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

خدمت التايلاندية بانيباك ونغباتاناكيت نفسها والسعودية دنيا أبوطالب ببلوغها نهائي منافسات التايكواندو تحت 49 كيلوغراما في أولمبياد باريس.

 

فبعد ساعات قليلة من خسارة أبوطالب في الدور ربع النهائي أمام ونغباتاناكيت، المصنفة أولى عالميا وحاملة ذهبية أولمبياد "طوكيو 2020" بنتيجة 0-2، حققت الأخيرة الفوز على الكرواتية ستوجكوفيتش لينا لتبلغ النهائي وتمكن البطلة من الحصول على فرصة المنافسة على البرونزية من خلال مرحلة الترضية.

 

وتلاقي أبوطالب اللاعبة المغربية أميمة البوشتي، في النزال المؤهل لنهائي برونزية منافسات وزن تحت 49 كغم.

 

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة أبوطالب ضد البوشتي عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

 

المصدر:olympics

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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