شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين والان نبدء بالتفاصيل

39677 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - استشهد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر يوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، بأن الطواقم الطبية انتشلت 3 شهداء و8 جرحى من داخل خيام النازحين، بعد قصفها من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.وفي سياق متصل، تفاقمت الأوضاع الإنسانية لنحو نصف مليون نازح غرب مدينة خان يونس، بسبب النقص الحاد في مياه الشرب، مع استمرار منع إدخال الوقود لتشغيل محطات تحلية المياه.يضاف إلى ذلك انتشار الأمراض والأوبئة، بسبب الاكتظاظ وتراكم النفايات.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 306 على التوالي إلى 39677 شهيدًا، ونحو 91645 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 24 فلسطينيًا وإصابة 110 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم يجر انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.