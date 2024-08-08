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عاهل الأردن يبحث مع قائد قوات الدفاع الماليزية تعزيز التعاون الدفاعي

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القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، مع قائد قوات الدفاع الماليزية الفريق أول محمد بن عبدالرحمن، العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون، لا سيما في المجال الدفاعي.


كما جرى - خلال اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي - استعراض التطورات الراهنة في المنطقة.


حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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