شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يبحث مع قائد قوات الدفاع الماليزية تعزيز التعاون الدفاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، مع قائد قوات الدفاع الماليزية الفريق أول محمد بن عبدالرحمن، العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون، لا سيما في المجال الدفاعي.



كما جرى - خلال اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي - استعراض التطورات الراهنة في المنطقة.



حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.