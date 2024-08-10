الخليج اليوم .. البيضاء.. قتلى وجرحى بين الحوثيين بمواجهات مع مسلحي القبائل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سقط قتلى وجرحى بصفوف جماعة الحوثي جراء مواجهات مسلحة مع مسلحي القبائل في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات مسلحة اندلعت بين مسلحي الحوثي وعناصر قبلية في قرية حمة صرار بمديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.

وأضافت المصادر أن المواجهات جاءت عقب مقتل شخصين من أبناء قرية حمة صرار على نقطة تفتيش للحوثيين بمدخل القرية، ما دفع الأهالي للرد ومهاجمة أفراد النقطة الحوثية.

وأشارت المصادر إلى فرار عناصر النقطة الحوثية إلى مسجد القرية ومنه إلى منارة المسجد بعد مطاردتهم من قبل مسلحي القبائل ثم تم قتلهم في منارة الجامع.

ولفت المصادر إلى إرسال تعزيزات لجماعة الحوثي إلا أنها تعرضت لكمين مسلح أجبرها على التراجع وسط توتر الأجواء في المنطقة.

من جهتها، اعتبرت الحكومة اليمنية الاعتداءات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين في محافظة البيضاء "تأكيداً على عدم اكتراثها لعملية السلام أو التزامها بأي اتفاقيات".

واستعرض بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، الخميس، الأحداث التي تشهدها قرية حمة صرار في مديرية ولد ربيع قيفة بمحافظة البيضاء، وقال "إن عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، قامت بإطلاق النار على المواطن سيف مرداس الصراري، والمواطن مقبل ناصر الصراري من أهالي قرية حمة صرار مديرية ولد ربيع قيفة أثناء مرورهما على دراجة نارية في نقطة تفتيش تابعة للميليشيات مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الآخر بإصابات بالغة".

وأضاف البيان: "قامت ميليشيات الحوثي بالدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة مكونة من 6 أطقم عسكرية مسلحة وحاصرت المنطقة والأهالي، ولا يزال الوضع متوتراً حتى هذه اللحظة، وتفيد المعلومات من فرق الرصد التابعة للوزارة بوجود مزيد من الضحايا المدنيين جراء هذه الاعتداءات المستمرة".

ولفت البيان إلى أن "القيادي الحوثي على الرصاص البهجي، المنتحل صفة قائد الأمن المركزي في محافظة البيضاء هو القائد والمسؤول عن حشد المسلحين للمنطقة بغرض ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السكان المدنيين".