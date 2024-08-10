شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تثمن جهود المغرب بعد اعتقال وتسليم أحد كبار المطلوبين لديها دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت بريطانيا، جهود السلطات الأمنية المغربية، عقب اعتقال شخص يصنف كأحد أكثر المطلوبين للعدالة، والذى تمكن من الفرار لسنوات.



وذكرت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية - فى بيان أن المغرب تمكن بفضل يقظة سلطاته الأمنية من اعتقال أحد أكثر الرجال المطلوبين فى المملكة المتحدة، وذلك بعد فراره لمدة أربع سنوات، وتمت إعادته إلى بريطانيا.



وقدم ديفيد هوكر، رئيس العمليات الإقليمية الدولية، الشكر للمديرية العامة للأمن الوطنى فى المغرب؛ لنجاحها فى تحديد مكان المطلوب واعتقاله.



وكان أليكس مالى - البالغ من العمر 32 عامًا - تم اعتقاله فى يناير الماضى من قبل ضباط من المديرية العامة للأمن المغربي، بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانونى باستخدام وثائق مزورة.



وأوضح البيان البريطانى أن "اليكس مالي" ظل قيد الاحتجاز فى المغرب منذ اعتقاله، قبل أن تقرر ترحيله إلى المملكة المتحدة مساء أول أمس، برفقة ضباط من مركز مكافحة الجريمة الدولية المشترك التابع لوكالة مكافحة الجريمة .



وأشار إلى أن "أليكس مالي" تلاحقه تهم تتعلق بتهريب "الكوكايين والكيتامين" وغسيل الأموال و"التآمر للحصول على سلاح ناري"، حيث مثل أمام محكمة إكستر الجزئية أمس، وجرى وضعه قيد الاحتجاز، ومن المنتظر أن يمثل - من جديد - أمام محكمة إكستر كراون فى 5 سبتمبر المقبل.