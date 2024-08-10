شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شهداء وعدد من الإصابات فى قصف الاحتلال لمخيم النصيرات ودير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة حمادة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما تضرر نتيجة القصف منزلين مجاورين يعودان لعائلتي أبو رحمة والهواري، كما أصيب 4 آخرين في غارة جوية استهدفت منزلاً لعائلة القريناوي جنوب مخيم النصيرات، فيما تعرضت ارضا زراعية للقصف في محيط مقبرة الزوايدة جنوب غرب النصيرات.

وأضافت المصادر، أن 4 مواطنين آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمة في موقع 14 قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.