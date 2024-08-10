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بريطانيا تعلّق على هجوم الاحتلال على مدرسة "التابعين" في غزة

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة المتحدة اليوم بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" في قطاع غزة.
وكان الحادث أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة المئات بجروح. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

هجوم مدرسة "التابعين" في غزة

وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن قلقه البالغ إزاء هذا الهجوم العسكري وما ترتب عليه من خسائر فادحة في الأرواح.
ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وإنهاء القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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