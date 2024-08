شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلّق على هجوم الاحتلال على مدرسة "التابعين" في غزة والان نبدء بالتفاصيل

هجوم مدرسة "التابعين" في غزة

أدانت المملكة المتحدة اليوم بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" في قطاع غزة.وكان الحادث أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة المئات بجروح. وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن قلقه البالغ إزاء هذا الهجوم العسكري وما ترتب عليه من خسائر فادحة في الأرواح.ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وإنهاء القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.