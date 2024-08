شكرا لقرائتكم خبر عن الكوليرا في السودان.. 22 وفاة و354 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

إمدادات الأدوية

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم يوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا إلى 354 إصابة و22 حالة وفاة.وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن وزير الصحة قال في تصريح صحفي، إن "عدد إصابات الكوليرا بلغ 354 حالة، مع تسجيل 22 حالة وفاة"، مؤكدًا أن الوزارة تخطط للتواصل مع المجتمع الدولي لتوفير لقاحات للوباء.وتعهد الوزير بالعمل على استقرار إمدادات الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، والتواصل مع الجهات ذات الصلة لتوفير مياه صالحة للشرب ومكافحة نواقل الأمراض، وأعلن تخصيص وزارة المالية مليار جنيه لمكافحة الأوبئة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وكشف إبراهيم عن ترتيبات لإيصال 60 طنًا من الأدوية لإقليم النيل الأزرق، مشددًا على أن الوزارة تعمل على إيصال الإمدادات عبر كل الطرق، بما في ذلك الإسقاط الجوي رغم الصعوبات.