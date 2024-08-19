شكرا لقرائتكم خبر عن الكوليرا في السودان.. 22 وفاة و354 إصابة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم يوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا إلى 354 إصابة و22 حالة وفاة.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن وزير الصحة قال في تصريح صحفي، إن "عدد إصابات الكوليرا بلغ 354 حالة، مع تسجيل 22 حالة وفاة"، مؤكدًا أن الوزارة تخطط للتواصل مع المجتمع الدولي لتوفير لقاحات للوباء.
وكشف إبراهيم عن ترتيبات لإيصال 60 طنًا من الأدوية لإقليم النيل الأزرق، مشددًا على أن الوزارة تعمل على إيصال الإمدادات عبر كل الطرق، بما في ذلك الإسقاط الجوي رغم الصعوبات.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن وزير الصحة قال في تصريح صحفي، إن "عدد إصابات الكوليرا بلغ 354 حالة، مع تسجيل 22 حالة وفاة"، مؤكدًا أن الوزارة تخطط للتواصل مع المجتمع الدولي لتوفير لقاحات للوباء.
إمدادات الأدويةوتعهد الوزير بالعمل على استقرار إمدادات الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، والتواصل مع الجهات ذات الصلة لتوفير مياه صالحة للشرب ومكافحة نواقل الأمراض، وأعلن تخصيص وزارة المالية مليار جنيه لمكافحة الأوبئة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
نتيجة للأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب.. #السودان يعلن تفشي وباء #الكوليرا#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 18, 2024
التفاصيل: https://t.co/vNWpX5IMFA pic.twitter.com/WR4yozApNQ
وكشف إبراهيم عن ترتيبات لإيصال 60 طنًا من الأدوية لإقليم النيل الأزرق، مشددًا على أن الوزارة تعمل على إيصال الإمدادات عبر كل الطرق، بما في ذلك الإسقاط الجوي رغم الصعوبات.