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الكوليرا في السودان.. 22 وفاة و354 إصابة

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د ب أ - بورتسودان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم يوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا إلى 354 إصابة و22 حالة وفاة.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن وزير الصحة قال في تصريح صحفي، إن "عدد إصابات الكوليرا بلغ 354 حالة، مع تسجيل 22 حالة وفاة"، مؤكدًا أن الوزارة تخطط للتواصل مع المجتمع الدولي لتوفير لقاحات للوباء.

إمدادات الأدوية

وتعهد الوزير بالعمل على استقرار إمدادات الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، والتواصل مع الجهات ذات الصلة لتوفير مياه صالحة للشرب ومكافحة نواقل الأمراض، وأعلن تخصيص وزارة المالية مليار جنيه لمكافحة الأوبئة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وكشف إبراهيم عن ترتيبات لإيصال 60 طنًا من الأدوية لإقليم النيل الأزرق، مشددًا على أن الوزارة تعمل على إيصال الإمدادات عبر كل الطرق، بما في ذلك الإسقاط الجوي رغم الصعوبات.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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