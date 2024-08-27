شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تلغي تراخيص 36 شركة لتورطها في مخالفة قوانين رحلات الحج والعمرة/عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، قرارا بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.
وأوضحت وزارة السياحة المصرية، حسب بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركات قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية، من خلال تأشيرات زيارة وغير مصرح لحامليها بالحج، ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل السعودية ومصر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأوضحت وزارة السياحة المصرية، حسب بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركات قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية، من خلال تأشيرات زيارة وغير مصرح لحامليها بالحج، ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل السعودية ومصر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تسهيلات تتطور كل عام لتحقيق الراحة .. رؤساء البعثات: خدمات #المملكة مشرفة وحققت اليسر والطمأنينة لكل الحجاج#اليوم | #موسم_الحج— صحيفة اليوم (@alyaum) June 26, 2024
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