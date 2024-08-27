مصر تلغي تراخيص 36 شركة لتورطها في مخالفة قوانين رحلات الحج والعمرة/عاجل

تسهيلات تتطور كل عام لتحقيق الراحة .. رؤساء البعثات: خدمات #المملكة مشرفة وحققت اليسر والطمأنينة لكل الحجاج#اليوم | #موسم_الحج

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