مصر ترفض تصريحات رئيس وزراء الاحتلال وتُحَمّله عواقب التصعيد

أعربت مصر عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وحاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، رفضها لجميع المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، مُحَمّلةً الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.