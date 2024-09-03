شكرا لقرائتكم خبر عن 333 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 40819 والان نبدء بالتفاصيل

مدرسة الفاخورة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 333 على التوالي إلى 40819 شهيداً، ونحو 94291 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 67 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، استهدف خيمة للنازحين في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.