شكرا لقرائتكم خبر عن 333 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 40819 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 333 على التوالي إلى 40819 شهيداً، ونحو 94291 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 67 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، استهدف خيمة للنازحين في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 67 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
مدرسة الفاخورةوأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
جرى أمس تنفيذ عملية الإنزال الجوي للمواد الغذائية للمتضررين في قطاع غزة عبر طائرتين#اليوم | #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة | @KSRelief— صحيفة اليوم (@alyaum) September 3, 2024
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استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، استهدف خيمة للنازحين في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.