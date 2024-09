شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه تهم الاختلاس والسرقة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والان نبدء بالتفاصيل

محاكمة رياض سلامة

ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن ادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على سلامة "بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع" جاء "بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية". وأحال القاضي إبراهيم "الحاكم السابق لمصرف لبنان مع الإدعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سندا لمواد الإدعاء المشار إليها".وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة أمس الثلاثاء بعد التحقيق معه في قصر العدل ببيروت.يذكر أن حاكم مصرف لبنان السابق كان أنهى ولايته في آخر يوليو 2023 بعد أن شغل منصبه منذ عام 1993. وتولى مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.