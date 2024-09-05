شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الصحفيين الخليجيين: مكافحة الأخبار المضللة بتكثيف المعلومات الصحيحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين، أهمية مواجهة مخاطر الإعلام المضلل والحسابات الوهمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد بولاية صلالة العُمانية بدعوة من جمعية الصحفيين العُمانية. مكافحة الأخبار المضللة وشدد المجلس في بيان صدر عقب الاجتماع على ضرورة دعم ومساعدة الصحفيين على أداء واجبهم، وتوفير المصادر والمعلومات الموثقة وفق القواعد المهنية، التي تسهم في نشر وتوعية الأفراد والمجتمعات على مواجهة الظواهر السلبية.

وأكد البيان ضرورة إطلاق حملات لمكافحة الأخبار المضللة من خلال تكثيف جهود نشر المعلومات الصحيحة، وتعزيز الوعي بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول مختلف القضايا ذات الصلة بشعوب المنطقة والرأي العام الخليجي.