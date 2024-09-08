شكرا لقرائتكم خبر عن تخطى 94% من الأصوات.. انتخاب الرئيس الجزائري لولاية جديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انتخب الرئيس عبدالمجيد تبون لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت أمس السبت.
وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس تبون حصل -وفق النتائج الأولية- على 5 ملايين و329 ألفًا و253 صوتًا، أي ما نسبته 94.65% من أصوات الناخبين.
فيما جاء يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية ثالثًا، وحصل على 122 ألفًا و146 صوتًا، بنسبة 2.16% من أصوات الناخبين.
ويأتي إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد أن أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في شهر مارس الماضي تقديم موعدها 3 أشهر.
وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس تبون حصل -وفق النتائج الأولية- على 5 ملايين و329 ألفًا و253 صوتًا، أي ما نسبته 94.65% من أصوات الناخبين.
ترتيب المرشحينوأضاف شرفي أن عبدالعالي حساني شريف مرشح حركة مجتمع السلم حلّ في المرتبة الثانية بحصوله على 178 ألفًا و797 صوتًا، بنسبة 3.17% من أصوات الناخبين. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
الرئيس الجزائري #عبدالمجيد_تبون يقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 7 سبتمبر القادم— صحيفة اليوم (@alyaum) March 21, 2024
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فيما جاء يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية ثالثًا، وحصل على 122 ألفًا و146 صوتًا، بنسبة 2.16% من أصوات الناخبين.
الدستور الجديدوتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأولى التي تُجرى في ظل الدستور الجديد الذي صدر في شهر نوفمبر عام 2020.
ويأتي إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد أن أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في شهر مارس الماضي تقديم موعدها 3 أشهر.