تخطى 94% من الأصوات.. انتخاب الرئيس الجزائري لولاية جديدة

الدمام - شريف احمد - انتخب الرئيس عبدالمجيد تبون لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت أمس السبت.وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس تبون حصل -وفق النتائج الأولية- على 5 ملايين و329 ألفًا و253 صوتًا، أي ما نسبته 94.65% من أصوات الناخبين.وأضاف شرفي أن عبدالعالي حساني شريف مرشح حركة مجتمع السلم حلّ في المرتبة الثانية بحصوله على 178 ألفًا و797 صوتًا، بنسبة 3.17% من أصوات الناخبين. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)فيما جاء يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية ثالثًا، وحصل على 122 ألفًا و146 صوتًا، بنسبة 2.16% من أصوات الناخبين.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأولى التي تُجرى في ظل الدستور الجديد الذي صدر في شهر نوفمبر عام 2020.ويأتي إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد أن أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في شهر مارس الماضي تقديم موعدها 3 أشهر.