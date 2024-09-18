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الجيش الجزائري يقبض على 7 عناصر إرهابية ‏

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واس-الجزائر‎ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يقبض على 7 عناصر إرهابية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت وحدات من الجيش الجزائري خلال الأسبوع على سبعة عناصر دعم للجماعات ‏الإرهابية وذلك خلال عمليات متفرقة عبر مدن البلاد. ‏
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن هذه العمليات التي تدخل في سياق ‏الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، تعكس ‏مدى اليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة من أجل اجتثاث جذور آفة الإرهاب من كامل ربوع ‏الجزائر.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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