شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يقبض على 7 عناصر إرهابية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت وحدات من الجيش الجزائري خلال الأسبوع على سبعة عناصر دعم للجماعات ‏الإرهابية وذلك خلال عمليات متفرقة عبر مدن البلاد. ‏

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن هذه العمليات التي تدخل في سياق ‏الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، تعكس ‏مدى اليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة من أجل اجتثاث جذور آفة الإرهاب من كامل ربوع ‏الجزائر.

