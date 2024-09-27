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بيان أممي يحذر من تصاعد القتال بـ"الفاشر" في السودان

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تصاعد القتال بين الأطراف السودانية للسيطرة على مدينة الفاشر، مشيرًا إلى تزايد الخسائر والانتهاكات ضد المدنيين المحاصرين.
ودعا في بيان رسمي اليوم، إلى وقف فوري للقتال، محذرًا من خطر استهداف مجموعات عرقية في حال سقوط الفاشر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حماية المدنيين

وحثّ الأطراف الالتزام بإعلان جدة لحماية المدنيين وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وضمان احترام تلك الالتزامات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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