شكرا لقرائتكم خبر عن تغلب على الحر بالبطيخ والكنتالوب.. وابعد عن اللحوم المصنعة والمخللات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتفع حرارة الجو بصورة كبيرة في جميع انحاء مصر، وللتغلب على موجة الحر وعدم الشعور بالعطش، وارتفاع حرارة الطقس، يقدم خبراء التغذية أهم النصائح لتناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تمنع الشعور بالعطش، وتعوض ما يفقده الجسم من السوائل خلال موجهة الحر الشديدة.



تغلب على الحر بالكنتالوب

من جانبها قالت الدكتورة صفاء الحسين أستشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لابد من الابتعاد عن الأطعمة المسببة للعطش مثل عدم الافراط في تناول الملح، والاقلال من المخللات، موضحة، إنه لابد أن نعرف أن الصوديوم او الملح موجود في بعض الأطعمة المصنعة مثل الكاتشب لذلك لابد أن ناخذ حذرنا عند تناول الأطعمة المصنعة لانها تحتوى على الملح.

وأضافت، إنه من الضرورى تناول قدر كافى من المياه بتناول 2 لتر من المياه في اليوم على الأقل لتعويض الجسم عن فقدان السوائل، موضحة إن هناك بعض المشروبات مدرة للبول وتعطى إحساس زائف بالارتواء مثل المياة الغازية، لذلك يجب منعها في موجهة الحر الشديبدة بالإضافة إلى المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة، مع الاقلال من الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر لأنها تزيد من الشعور بالعطش.



البطيخ

وأوضحت، إن هناك بعض الأطعمة التي تحتوى على الكثير من السوائل يجب الحرص على تناولها مثل البطيخ والكنتالوب والخس والخيار فهى غنية بالمياة، ولابد من تناول الأطعمة المحتوية على البوتاسيوم مثل الموز، لأن البوتاسيوم يفقد عند فقدان سوائل الجسم، مع الحرص على تناول الخضروات والفواكه لتقليل الشعور بالعطش، ومنع الأطعمة واللحوم المصنعة لأنها تحتوى على الملح.

لذلك يجب منع هذه الأطعمة لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الأملاح والصوديوم، ومنع الأطعمة المقلية خلال فترة ارتفاع حرارة الجو، مع تناول المشروبات الطبيعية مثل عصير الفواكة الطازجة مثل عصير البرتقال، ومشروب الكركدية مع الاقلال من السكر المضاف إليه، مع صنع العصائر بالمنزل مثل عصير البطيخ والكنتالوب مع تقليل السكر بدلا من تناول العصائر الجاهزة لأنها عبارة عن ألوان وسكر.