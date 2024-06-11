شكرا لقرائتكم خبر عن دليل الأمهات للامتحانات.. حيل وكلمات نفسية لتحفيز ابنك وتنظيم يومه والان مع تفاصيل الخبر

أنت السر فى حياة أبنائك، ونحن فى بداية أيام امتحانات الثانوية العامة، يقع على عاتق الأمهات الكثير من المهام، كلهن بطلات، يحاولن مساعدة أبنائهن الطلبة، فى اجتياز الاختبارات وحل الامتحان وتقديم أفضل أداء.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع sacap فإن الأمهات يمكنهن تحفيز أبنائهن الطلبة بالكثير من الخطوات النفسية السهلة، وبعض الكلمات المحفزة العميقة، التى تعزز الجانب التحفيزى، مقارنة بالأفعال الضاغطة الخاطئة التى تمارسها بعض الأمهات دون وعى منهن.

ونصح التقرير الأمهات بالحفاظ على الهدوء والعلاقات الجيدة مع الطلبة فى ظل كل هذه الضغوط العصيبة تجاه الامتحانات، فضلا عن أن عقل الطلبة المراهقين يتأثر بالتحفيز أكثر من الضغط النفسى، ويرفضه تماما، وقد يؤثر ذلك على مستواهم فى المراجعة والأداء فى الامتحانات.

حيل وكلمات نفسية لتحفيز الأبناء

- ضعى له خططا ممنهجة لمراجعة الامتحان، وجدول لتنظيم اليوم والطعام والراحة.

- اهتمى بتعزيز التعاون، ساعديه فى المذاكرة والتحصيل.

- تعزيز الجانب النفسى الداعم من خلال تقديم الدعم النفسى الذائم له مهما حدث.

- الدعم العاطفى لابنك الطالب.

- ركزى على جهده الكبير، وعززيه، وساعديه، واثنى عليه دوما.

- وجهى له كلمة محفزة، وعبارة تحفيزية: سوف تؤدى أفضل المرة الامتحان القادم، أنا أثق بقدراتك، أنت قوى ومتميز، نحن معا وسوف نتخطى صعوبة ذهه المادة على سبيل المثال

- احتفلى بكل تقدم يحققه ابنك الطالب، احتفالا يشعره بالإنجاز والتحفيز

- اسأليه دوما هل أساعدك بشكل جيد؟ هل تريد مساعدة أكثر؟