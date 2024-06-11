شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى ممنوعون من تناول الكبدة فى عيد الأضحى.. شروط صحية لتناولها والان مع تفاصيل الخبر

الكبدة وجبة الإفطار المثالية خلال الاحتفال بـ عيد الأضحي ، فهي الطبق الأساسى علي الموائد في أول أيام العيد ، ولكن ما هي شروط تناولها بشكل صحي وآمن على الصحة العامة؟ ومن الفئات الممنوعة من تناول الكبدة ؟

ما هي العناصر الغذائية الموجودة في الكبدة؟

يجيب عن هذه الأسئلة الدكتور أسامة فكري استشاري التغذية الإكلينيكية والجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد المصري، موضحا أن الكبدة تحتوي على بعض العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها الأحماض الأميمينة وفيتامين أ وب وحمض الفوليك والحديد والزنك، وهذه العناصر مهمة للجسم ومفيدة، وتحميه من المضاعفات وأبرزها الأنيميا.

من هم المرضى الممنوعون من تناول الكبدة فى عيد الأضحي؟

قدم استشاري التغذية الإكلينيكية بعض المرضي الممنوعين من تناول الكبدة خلال عيد الأضحى، وهم:

-مرضى القلب

يرجع احتواؤها على نسبة عالية من الدهون المشبعة لزيادة فرص ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وهذا يشكل خطرا على مرضى القلب، ويزيد من تعرضهم للجلطات، ولكن يمكن إعدادها بدون إضافة دهون لها، وتناول كمية قليلة منها يوم واحد فقط.

-مرضى السكر

لأن الكبدة تحتوي على نسبة دهون عالية فهي خطر على مرضي السكر، ولذا عليهم تجنبها بشكل تام، لأنها تزيد من فرص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-مرضى الكلى

لأن الكبدة تحتوي علي نسبة عالية من البروتين فهذا يعرض مرضي الكلى للخطر، ولذا ينصح بتجنبها للحفاظ علي صحتهم.

-مرضي النقرس

تحتوي الكبدة علي نسبة عالية من حمض اليوريك الذي يتسبب عند ارتفاع نسبته في الدم للعديد من المضاعفات الصحية، وزيادة ألم المفاصل والتهاباها، ولذا عليك تجنبها.