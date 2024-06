أنجلينا جولي تحصد 4 جوائز برفقة ابنتها في حفل توزيع جوائز توني بدورته الـ77

أنجلينا جولي، فازت الممثلة الأمريكية الشهير، أنجلينا جولي، بأول جائزة توني لها على الإطلاق، عن إنتاجها لفيلم The Outsiders: A New Musical.وبهذا الفوز تنضم أنجلينا جولي، لقائمة EGOT، وهي القائمة التي تضم، الممثلين، الذين نجحوا، في الفوز بجميع الجوائز الهامة، مثل الأوسكار، الإيمي، والجولدن جلوب.

وحضرت النجمة العالمية أنجلينا جولي برفقة ابنتها فيفيان البالغة من العمر 15 عاماً، إلى حفل توزيع جوائز توني بدورته الـ77، وكانت أنجلينا الفائزة الكبرى في الحفل، حيث حصل العرض الموسيقي الذي أنتجته The Outsiders على أكثر عدد جوائز.

القائمة الكاملة لحفل جوائز توني 2024

أفضل مسرحية جديدة: Stereophonic

أفضل مسرحية موسيقية: The Outsiders

أفضل إحياء لمسرحية: Appropriate

أفضل إحياء موسيقي: Merrily We Roll Along

أفضل ممثل في مسرحية: Jeremy Strong, “An Enemy of the People”

أفضل ممثلة في مسرحية: Sarah Paulson, “Appropriate”

أفضل ممثلة في مسرحية موسيقية: Maleah Joi Moon, “Hell’s Kitchen”

أفضل ممثل في مسرحية موسيقية: Jonathan Groff, “Merrily We Roll Along”

أفضل ممثل داعم في مسرحية: Will Brill, “Stereophonic”

أفضل ممثلة داعمة في مسرحية: Kara Young, “Purlie Victorious”

أفضل ممثل داعم في مسرحية موسيقية: Daniel Radcliffe, “Merrily We Roll Along”

أفضل ممثلة داعمة في مسرحية موسيقية: Kecia Lewis, “Hell’s Kitchen”

أفضل إخراج لمسرحية: Daniel Aukin, “Stereophonic”

أفضل إخراج لمسرحية موسيقية: Danya Taymor, “The Outsiders”

أفضل كتاب موسيقي: Shaina Taub, “Suffs”

أفضل موسيقى تصويرية: Shaina Taub, “Suffs”

أفضل تصميم رقص: Justin Peck, “Illinoise”

أفضل الفرق الموسيقية: Jonathan Tunick, “Merrily We Roll Along”

أفضل ديكور لمسرحية: David Zinn, “Stereophonic”

أفضل ديكور لمسرحية موسيقية: Tom Scutt, “Cabaret”

أفضل تصميم أزياء لمسرحية: Dede Ayite, “Jaja’s African Hair Braiding”

أفضل تصميم أزياء لمسرحية موسيقية: Linda Cho, “The Great Gatsby”

أفضل تصميم صوتي لمسرحية: Ryan Rumery, “Stereophonic”

أفضل تصميم صوتي لمسرحية موسيقية: Cody Spencer, “The Outsiders”

أفضل تصميم إضاءة لمسرحية: Jane Cox, “Appropriate”

أفضل تصميم إضاءة لمسرحية موسيقية: Brian MacDevitt and Hana S. Kim, “The Outsiders”

جائزة توني الخاصة لإنجاز العمر: Jack O’Brien وGeorge C. Wolfe

جائزة إيزابيل ستيفنسون: Billy Porter

جائزة توني للمسرح الإقليمي: The Wilma Theater

جائزة توني للتميز في تعليم المسرح: CJay Philip

جائزة توني المميز لعام 2024: Alex Edelman وAbe Jacob وNikiya Mathis

في سياق متصل، تقدمت شيلوه، ابنة النجم العالمي براد بيت وأنجلينا جولي، بطلب رسمي للمحكمة لرفع اسم والدها بيت، من اسمها، واعتماد اسم عائلة والدتها النجمة العالمية، وذلك بعد بلوغها رسميا سن الـ ١٨، وهو ما يسمح لها بذلك.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه عدة تقارير صحفية، أن النجم العالمي براد بيت، يسعى لإعادة ترميم علاقته بأولاده، خاصة ابنته البيولوجية شيلوه.

