شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف أن طفلك يعانى من نقص فيتامين د؟.. طبيب يوضح والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الرضع وحديثي الولادة ، مضيفا أن النقص يحدث عند انخفاض مستوى فيتامين د عن المستوى الطبيعي عند الطفل. التى تتراوح بين 40 - 80 نانوجرام / ملليلتر

وأوضح أن من فوائد فيتامين د للأطفال أنه يعزز صحة العظام والأسنان عبر تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.

وعن أعراض نقص فيتامين د قال أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة أنها تشمل: خمول وارهاق الطفل معظم الوقت وصعوبة في التركيز وتقلب المزاج والصداع.

وتابع قائلا أن أعراض نقص فيتامين د تشمل أيضا آلام في العضلات والمفاصل والعظام، هشاشة العظام، ضعف المناعة، تأخر التئام الجروح ، تساقط الشعر، مضيفا أن نقص فيتامين د يجعل اكثر عرضة للصدفية والهربس.

وأشار إلى أن علاج نقص فيتامين د يكون عن طريق تناول مكملات فيتامين د، وتعرض الطفل لأشعة الشمس بانتظام، حيث يساعد ذلك على تحفيز الجسم على إنتاج فيتامين د.

وعن طرق الوقاية من نقص فيتامين د عند طفلك قال الدكتور علاء عبد العزيز أنه يجب تعريض الطفل لأشعة الشمس بانتظام لمدة 15-30 دقيقة يوميًا بجانب إعطاء الطفل مكملات فيتامين د.

ونصح بتقديم الأطعمة الغنية بفيتامين د: تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، وصفار البيض.