شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف أن طفلك يعانى من نقص فيتامين د؟.. طبيب يوضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة خليلالأربعاء، 10 يوليو 2024 01:00 م
أكد الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الرضع وحديثي الولادة ، مضيفا أن النقص يحدث عند انخفاض مستوى فيتامين د عن المستوى الطبيعي عند الطفل. التى تتراوح بين 40 - 80 نانوجرام / ملليلتر
وأوضح أن من فوائد فيتامين د للأطفال أنه يعزز صحة العظام والأسنان عبر تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.
وعن أعراض نقص فيتامين د قال أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة أنها تشمل: خمول وارهاق الطفل معظم الوقت وصعوبة في التركيز وتقلب المزاج والصداع.
وتابع قائلا أن أعراض نقص فيتامين د تشمل أيضا آلام في العضلات والمفاصل والعظام، هشاشة العظام، ضعف المناعة، تأخر التئام الجروح ، تساقط الشعر، مضيفا أن نقص فيتامين د يجعل اكثر عرضة للصدفية والهربس.
وأشار إلى أن علاج نقص فيتامين د يكون عن طريق تناول مكملات فيتامين د، وتعرض الطفل لأشعة الشمس بانتظام، حيث يساعد ذلك على تحفيز الجسم على إنتاج فيتامين د.
وعن طرق الوقاية من نقص فيتامين د عند طفلك قال الدكتور علاء عبد العزيز أنه يجب تعريض الطفل لأشعة الشمس بانتظام لمدة 15-30 دقيقة يوميًا بجانب إعطاء الطفل مكملات فيتامين د.
ونصح بتقديم الأطعمة الغنية بفيتامين د: تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، وصفار البيض.
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