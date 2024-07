شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعتمد أول اختبار ذاتى للكشف عن فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) ، إنها اعتمدت ووافقت على أول اختبار ذاتي لفيروس التهاب الكبد C, والذي يمكن أن يوفر دعمًا حاسمًا في توسيع نطاق الوصول إلى الاختبار والتشخيص، وتسريع الجهود العالمية للقضاء على التهاب الكبد C.

وقالت فى بيان لها ، إن المنتج، المسمى OraQuick HCV self-test، الذي تم تصنيعه بواسطة OraSure Technologies، هو امتداد لاختبار OraQuick® HCV Rapid Antibody Test المؤهل مسبقًا والذي تم اعتماده مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2017 للاستخدام المهني .

يوفر إصدار الاختبار الذاتي، المصمم خصيصًا للاستخدام من قبل المستخدمين العاديين، للأفراد مجموعة واحدة تحتوي على المكونات اللازمة لإجراء الاختبار الذاتي.

أوصت منظمة الصحة العالمية بإجراء الاختبار الذاتي لفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCVST) في عام 2021 ، لاستكمال خدمات اختبار فيروس التهاب الكبد الوبائي الموجودة في البلدان. استندت التوصية إلى أدلة تثبت قدرتها على زيادة الوصول إلى الخدمات واستيعابها، خاصة بين الأشخاص الذين قد لا يقومون بإجراء الاختبار بطريقة أخرى.

وقد أظهرت مشاريع تنفيذ الاختبار HCVST على المستوى الوطني، والتي يدعمها إلى حد كبير برنامج Unitaid، مستويات عالية من المقبولية والجدوى، فضلاً عن تمكين الناس من خلال الاختيار الشخصي والاستقلالية والوصول إلى خدمات الرعاية الذاتية الخالية من الوصمة.

وأضافت المنظمة ، إن كل يوم يموت 3500 شخص بسبب التهاب الكبد الفيروسي. وتقول الدكتورة ميج دوهرتي، مديرة إدارة البرامج العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسياً في منظمة الصحة العالمية، إن من بين 50 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد C، تم تشخيص 36% فقط، وتلقى 20% علاجاً بحلول نهاية عام 2022. "إن إضافة هذا المنتج إلى قائمة التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية يوفر طريقة آمنة وفعالة لتوسيع نطاق خدمات اختبار وعلاج فيروس التهاب الكبد C، مما يضمن حصول المزيد من الأشخاص على التشخيص والعلاج الذي يحتاجون إليه، والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على فيروس التهاب الكبد C."

يقوم برنامج منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق (PQ) للتشخيص في المختبر (IVDs) بتقييم مجموعة من الاختبارات، بما في ذلك تلك المستخدمة للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد C. يقوم البرنامج بتقييم التشخيص فى المختبر وفقًا لمعايير الجودة والسلامة والأداء. وهو حجر الزاوية في دعم البلدان في تحقيق تشخيص عالي الجودة ومراقبة العلاج.

وأضافت المنظمة ، "إن توفر الاختبار الذاتي لفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) المؤهل مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية يمكّن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الوصول إلى خيارات الاختبار الذاتي الآمنة والميسورة التكلفة، وهو أمر ضروري لتحقيق هدف تشخيص 90% من جميع الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)."



وأكد الدكتور روجيريو جاسبار، مدير إدارة التنظيم والتأهيل المسبق بمنظمة الصحة العالمية. "يساهم هذا الإنجاز في تحسين الوصول إلى المنتجات الصحية المضمونة الجودة لعدد أكبر من الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل."

وستواصل منظمة الصحة العالمية تقييم الاختبارات الذاتية الإضافية لفيروس التهاب الكبد C، ودعم التنفيذ المبني على الأدلة، والعمل مع المجتمعات المحلية لتوسيع الخيارات المتاحة لجميع البلدان.